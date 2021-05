Apple heeft vorig jaar bijna een miljoen nieuwe bij de App Store ingediende apps geweigerd, maakt het bedrijf bekend in een bericht op zijn website. Ook werden bijna een miljoen updates voor bestaande apps afgewezen.

Vaak gaat het om apps die nog niet goed functioneren of nog niet helemaal af zijn. Apple vraagt ontwikkelaars in dat geval om wijzigingen aan te brengen, zodat de apps alsnog geschikt zijn voor de App Store.

Soms worden apps echter afgewezen omdat ze mogelijk schadelijk zijn voor gebruikers. In 2020 werden 48.000 apps geweigerd omdat ze verborgen of verzwegen toepassingen bevatten. Daarnaast werden ruim 150.000 apps afgewezen omdat er spam in zat, omdat ze een andere app kopieerden of omdat ze gebruikers misleidden, zodat die bijvoorbeeld aankopen doen.

Apple zegt dat 215.000 apps werden verwijderd omdat ze te veel informatie van gebruikers verzamelden of andere privacyovertredingen begingen. Daarnaast werden 95.000 apps uit de App Store gehaald vanwege fraude. In veel gevallen veranderden apps van functionaliteit nadat Apple ze had beoordeeld; zo veranderden ze bijvoorbeeld in gokapps of apps waarin pornografisch materiaal te vinden was.

App Store-beleid staat ter discussie in rechtszaak

Apple is momenteel verwikkeld in een rechtszaak met Epic Games. Die zaak draait om de commissie die Apple vraagt van ontwikkelaars met een app in de App Store. Volgens Epic is die commissie van 30 procent per aankoop te hoog, maar kunnen ontwikkelaars niet anders doordat iPhone-bezitters alleen via de appwinkel van Apple nieuwe apps kunnen installeren.

Apple zegt dat de App Store essentieel is voor het waarborgen van de veiligheid en privacy van gebruikers.