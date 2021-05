De NASA-ruimtesonde Voyager 1 heeft ver buiten ons zonnestelsel een vaag monotoon gebrom opgepikt. Het geluid is waarschijnlijk afkomstig van trillingen van kleine hoeveelheden gas in de ruimte tussen verschillende sterrenstelsels, schrijven wetenschappers in een onderzoek dat Nature Astronomy heeft gepubliceerd.

Onderzoeker Stella Koch Ocker zegt dat het gaat om een "zeer zwak en monotoon geluid". "We registreren het aanhoudend gebrom van interstellair gas."

Met de bevindingen hopen de wetenschappers specifieke eigenschappen van de omgeving buiten het zonnestelsel te kunnen achterhalen, zoals de dichtheid van de ruimte. Dat kan astronomen helpen om de interstellaire ruimte (de ruimte tussen de sterren) beter te begrijpen. Ook kan de informatie mogelijk inzicht bieden in de grens tussen de interstellaire ruimte en de grens van het zonnestelsel, ook wel de heliopauze genoemd.

De Voyager 1 werd in 1977 gelanceerd. Hoewel de sonde werd ontworpen om 5 jaar mee te gaan, stuurt hij na ruim 43 jaar nog steeds gegevens naar aarde.

In 2012 zweefde Voyager 1 ons zonnestelsel uit. Inmiddels is de ruimtesonde ruim 22 miljard kilometer van de aarde verwijderd. Geen ander door de mens gemaakt object is verder van onze planeet verwijderd dan de Voyager 1. De sonde heeft een gouden grammofoonplaat met geluiden van de aarde aan boord.