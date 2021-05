Veilinghuis Christie's heeft dinsdag een collectie van negen portretten uit de CryptoPunks-serie voor 16,9 miljoen dollar (13,9 miljoen euro) verkocht. CryptoPunks was in 2017 een van de eerste NFT-projecten van Larva Labs en bestaat uit pixelachtige portretten die door een computer zijn gemaakt.

Vier jaar geleden maakte een algoritme tienduizend CryptoPunks-personages. De CryptoPunks bestonden uit mensen, zombies, aliens en apen. Elk gezicht had andere kenmerken. Zo hadden ze verschillende haarstijlen, huidskleuren en hoofddeksels. Sommige kenmerken zijn zeldzamer dan andere, wat de waarde van portretten met deze kenmerken verhoogt.

Larva Labs gaf in 2017 negenduizend portretten weg en hield er duizend zelf. De studio verkocht er dinsdag negen in een collectie als non-fungible token (NFT). Een NFT is een uniek stukje code op het internet, waar een digitaal werk aan is gekoppeld. Het eigendom van een werk wordt daarin vastgelegd en iedereen kan online zien hoe ze worden verhandeld.

In de verzameling van Larva Labs zitten zeker twee zeldzame portretten. Zo bevat die een van de negen aliens (op de afbeelding het blauwe gezicht) uit de volledige serie.

CryptoPunks zijn sinds de opkomst van NFT's in februari zeer populair. Twee aliens werden in maart voor meer dan 7,5 miljoen dollar per stuk verkocht. Zeven andere werken leverden ruim 1 miljoen dollar op.

Voor veilinghuis Christie's gaat het om de grootste opbrengst voor een NFT sinds de veiling van The First 5000 Days van kunstenaar Beeple in maart. Zijn verzameling van vijfduizend werken leverde 69 miljoen dollar op.