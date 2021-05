De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete van 525.000 euro uitgedeeld aan de website Locatefamily.com. De site is bedoeld om contactgegevens van familieleden te zoeken die uit het oog zijn verloren, of van mensen met wie gebruikers contact willen. Maar op de website staan gegevens van mensen die dat vaak niet weten, meldt de AP. En verwijderen is niet makkelijk.

Op Locatefamily.com staan vaak adresgegevens en telefoonnummers van mensen. Het laten schrappen van die informatie is niet makkelijk, omdat de site geen vertegenwoordiger heeft in de Europese Unie. Dat is volgens de AP een overtreding van de privacywet, waardoor een boete is opgelegd.

De AP kreeg tientallen klachten over Locatefamily.com. Mensen zagen hun volledige adressen en soms ook telefoonnummers op de site en weten niet hoe die daarop zijn gekomen. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden, stelt de AP, dat "nietsvermoedende mensen opeens verrast worden met onverwachte bezoekers op de stoep". Op de site staan persoonsgegevens van mensen over de hele wereld, onder wie 700.000 Nederlanders.

AP-vicevoorzitter Monique Verdier zegt: "Wat privé is, moet privé blijven. Met dit soort informatie kunnen kwaadwillenden bijvoorbeeld identiteitsfraude plegen. Of jou thuis bezoeken of via telefoon of e-mail lastigvallen."

Organisaties die in de EU diensten of producten aanbieden, moeten voor EU-burgers een loket inrichten waar zij terecht kunnen voor informatie of om hun privacyrechten uit te oefenen. Om Locatefamily.com daartoe te dwingen legt de AP ook een last onder dwangsom op. Het bedrijf moest voor 18 maart 2021 een vertegenwoordiger in de EU aanwijzen. Als dat niet is gebeurd, dan moet de site voor elke twee weken dat niet aan de last is voldaan 20.000 euro betalen, met een maximum van 120.000 euro. Locatefamily.com heeft de AP nog niet bevestigd of zij inmiddels een vertegenwoordiger in de EU heeft aangewezen.