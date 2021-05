De nieuwe PlayStation VR-bril zou worden uitgerust met oogtracking, meldt UploadVR. Daarmee kan de virtualrealityheadset registreren waar gebruikers naar kijken.

Dat heeft als voordeel dat de bril delen van het scherm kan scherpstellen op basis van waar de drager naar kijkt. Het gebied daaromheen wordt in lagere resolutie weergegeven en is daarom waziger. Virtualrealityspellen worden hierdoor gedetailleerder zonder dat er veel krachtigere computers nodig zijn.

De bril zou volgens UploadVR een totale resolutie van 4.000x2.040 pixels krijgen, goed voor 2.000x2.040 pixels per oog. Dat is een flinke stijging ten opzichte van Sony's vorige VR-bril voor de PlayStation. Die had een resolutie van 1.920x1.080 pixels, of 960x1.080 pixels per oog. Hoe meer pixels, hoe scherper het beeld.

Sony kondigde in februari aan te werken aan een nieuwe PlayStation VR-bril voor de PlayStation 5. De nieuwe headset werkt met één kabel en krijgt een verbeterde controller. Het bedrijf had al eerder al gemeld dat de resolutie van de bril zou worden verhoogd.

Wanneer de virtualrealityheadset verschijnt en hoeveel deze moet kosten, is nog niet bekend. Volgens het bedrijf moet er nog veel werk worden verricht; de bril verschijnt dan ook niet in 2021.