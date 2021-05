De zelfrijdende functie van de Tesla die vorige maand in de Amerikaanse staat Texas crashte, was vermoedelijk uitgeschakeld, blijkt uit een voorlopig rapport van de National Transportation Safety Board (NTSB). Bij het ongeluk kwamen twee mannen om het leven.

De Tesla Model S uit 2019 is volgens de politie met grote snelheid uit de bocht gevlogen, tegen een boom tot stilstand gekomen en daarna in brand gevlogen. Volgens de politie bestuurde niemand op dat moment het voertuig, omdat de inzittenden op de bijrijdersstoel en de achterbank zaten.

De politie ging er na het ongeval van uit dat Autopilot, de zelfrijdende functie van Tesla, op dat moment was ingeschakeld. Uit het onderzoek van de NTSB blijkt nu dat dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval was. De zelfrijdende functie was namelijk niet beschikbaar op de weg waar het ongeluk gebeurde.

Volgens de NTSB is het wel mogelijk dat de cruisecontrol ingeschakeld was, maar dat moet nog verder worden onderzocht. Vooralsnog is het onduidelijk waarom er niemand achter het stuur zat. De NTSB hoopt later dit jaar een uitgebreider rapport uit te brengen.

In de laatste tijd zijn meerdere Tesla's gecrasht in de Verenigde Staten. Momenteel lopen er in het land tientallen onderzoeken naar het automerk.