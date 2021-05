De hackers die achter de cyberaanval op Colonial Pipeline in de Verenigde Staten zitten, hebben hun excuses aangeboden. Volgens de groep waren ze uit op geld, maar is het nooit de bedoeling geweest om de samenleving te ontwrichten.

Door de aanval op het grootste oliepijpleidingbedrijf van het land liggen verschillende ICT-systemen plat en zijn sinds zondag alle leidingen afgesloten. Het bedrijf verwacht dat de problemen pas komend weekend voorbij zullen zijn.

De groep die achter de cyberaanval zit, heet DarkSide. De FBI heeft bevestigd dat de malware van DarkSide verantwoordelijk is voor de problemen waarmee Colonial Pipeline momenteel kampt.

"Ons doel is om geld te verdienen, niet om problemen voor de samenleving te creëren. Vanaf vandaag controleren we elk bedrijf dat onze partners willen versleutelen, om sociale gevolgen in de toekomst te vermijden", heeft DarkSide volgens VICE op zijn site op het darkweb geschreven.

Colonial Pipeline beheert een 9.000 kilometer lang netwerk aan oliepijpleidingen, dat diesel, kerosine en andere olieproducten vervoert. De olie is afkomstig uit de zuidelijke staten aan de Golf van Mexico en wordt van daaruit vervoerd naar de rest van het land.