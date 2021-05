Ruimtevaartbedrijven NASA en Axiom Space hebben afgesproken volgend jaar voor het eerst toeristen met een commerciële vlucht naar het International Space Station (ISS) te brengen. De vier astronauten zullen acht dagen aan boord blijven.

De Axiom Mission 1, ook wel AX-1 genoemd, is de eerste volledig commerciële vlucht die mensen naar het ISS brengt. Volgens NASA zal AX-1 "niet eerder dan januari 2022" vanaf het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida vertrekken. De vier astronauten met een Crew Dragon-capsule van SpaceX naar het ISS gebracht, waar ze acht dagen in het Amerikaanse deel verblijven.

De namen van de vier astronauten werden begin dit jaar al bekendgemaakt. Een van hen is Michael López-Alegría, die al eerder ruimtereizen heeft gemaakt. Hij is de missieleider van AX-1. Daarnaast gaan drie zakenmannen mee.

Voordat de ruimtevaarders vertrekken, krijgen ze eerst een training. Die begint in de zomer. NASA en partners moeten de personen goedkeuren voordat ze daadwerkelijk mee mogen. De astronauten betaalden volgens The Washington Post ieder 55 miljoen dollar (ruim 45 miljoen euro) voor de reis.

Axiom Space wil vaker astronauten naar het ISS brengen. Er is aan boord echter maar beperkte ruimte voor toeristen en bovendien kosten ze veel geld. Daarnaast kunnen er vooralsnog slechts twee ruimtevoertuigen tegelijk worden aangesloten op het station. NASA heeft Axiom gevraagd om voor 2024 ten minste één commerciële module te bouwen die kan worden gekoppeld aan het ISS en bedoeld is voor dergelijke toeristische reizen.