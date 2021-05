De prijzen van de meeste abonnementen van provider Ziggo stijgen per 1 juli met gemiddeld 1,43 euro per maand. De prijzen van pakketten met internet met gigabitsnelheid dalen juist, maakt Ziggo op zijn site bekend.

De prijsstijging is afhankelijk van het abonnement van de klant. Ze stijgen bijna allemaal met 1 of 1,50 euro. Voor Internet Start, Bellen en TV Complete Next komt er per maand 2,50 euro bij. Klanten krijgen vanaf deze week een brief thuisgestuurd waarin ze van de verandering op de hoogte worden gebracht.

Pakketten met gigabitinternet worden goedkoper. Voor deze abonnementen wordt een prijsdaling tot 5,50 euro per maand doorgevoerd, afhankelijk van het pakket.

Ziggo schrijft dat drie kwart van de prijsverhoging is gedreven door inflatie. Daarnaast zegt het bedrijf te blijven investeren in zijn netwerk en diensten. "Dit is noodzakelijk omdat er steeds hogere eisen aan worden gesteld en omdat de infrastructuur cruciaal is voor de samenleving."

Volgens de provider blijft het datagebruik explosief groeien. Daarnaast sluiten klanten meer apparaten (tegelijk) op het netwerk aan, voor onder meer voor werk, scholing en gaming.

Recent voerde Ziggo een gratis snelheidsverhoging door voor klanten met een internetabonnement. Volgens Ziggo stond die verhoging los van deze prijswijziging. Mensen die vanwege de aanpassing willen opzeggen, kunnen dat tot 30 juni kosteloos doen.