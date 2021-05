Facebook is begonnen met een test waarbij het platform gebruikers vraagt of ze een artikel wel hebben gelezen voordat ze het met hun vrienden delen. Dat laat het sociale medium maandagavond via Twitter weten.

Deze vraag wordt aan 6 procent van de gebruikers van de Android-app van Facebook voorgelegd, weet The Verge. Zij kunnen het venster te zien krijgen als ze een Facebook-bericht op hun eigen tijdlijn willen plaatsen.

Het sociale medium controleert of de gebruiker het artikel vooraf via Facebook heeft geopend. Als dat niet het geval is, dan verschijnt de pop-up. "Je staat op het punt dit artikel te delen zonder het te hebben geopend", meldt Facebook in dat geval. Vervolgens kunnen gebruikers het artikel alsnog openen of het meteen delen.

Volgens Facebook is de pop-up bedoeld om mensen te helpen zich beter te informeren over de artikelen die ze delen. In het venster benadrukt Facebook dat het delen van artikelen zonder ze te lezen kan betekenen dat de gebruiker "belangrijke feiten" mist. Het is niet bekend of en wanneer Facebook de functie voor alle gebruikers beschikbaar maakt.

De test lijkt op een venster dat Twitter vorig jaar in het leven riep. Twitter vraagt gebruikers ook of ze een artikel willen lezen voordat ze het delen.