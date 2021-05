De plannen van Facebook om een versie van Instagram voor kinderen jonger dan dertien jaar te maken, stuiten op weerstand in de Verenigde Staten. Procureurs-generaal van 44 Amerikaanse staten hebben Facebook per brief gevraagd om ermee te stoppen. Facebook laat echter weten zijn plannen voorlopig door te zetten.

In de brief uiten de staten hun zorgen over de effecten van deze app. Ze denken dat een kinderversie van Instagram een verkeerd effect kan hebben op het welzijn van kinderen. Ook stipt de groep procureurs-generaal aan dat Facebook in het verleden heeft "gefaald in het waarborgen van de veiligheid en privacy van kinderen" op zijn platform.

Daarom vragen de staten Facebook om te stoppen met de ontwikkeling van de app. Het bedrijf zegt echter door te gaan met zijn plannen, hoewel het zegt te willen samenwerken met wetmakers, om zorgen te kunnen wegnemen.

"Kinderen zijn altijd online, of ouders dat nou willen of niet", schrijft Facebook in een verklaring aan de Financial Times. "We willen de situatie juist verbeteren door functies te bieden waarmee ouders inzicht krijgen in wat hun kinderen doen en er controle over krijgen."

Facebook zegt ook samen te werken met experts op het gebied van kinderontwikkeling en met deskundigen op het gebied van veiligheid en geestelijke gezondheid van kinderen. Verder zegt Facebook dat het geen advertenties zal tonen in de Instagram-versie voor kinderen van onder de dertien jaar.

De app is overigens nog niet gemaakt. Facebook is momenteel bezig met onderzoek.