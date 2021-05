Ruim tachtig producten van Amerikaanse, Koreaanse en Chinese techfabrikanten wachten sinds november op goedkeuring van de Wireless Planning and Coordination Wing (WPC), een tak van het Indiase telecomagentschap. Dat schrijft persbureau Reuters. Het gaat om apparaten met Chinese wifimodules, zoals smartphones en laptops.

Het zou gaan om producten van onder andere Dell, HP, Xiaomi, OPPO, Lenovo en Vivo, melden ingewijden aan Reuters.

Het zijn niet alleen buitenlandse fabrikanten die last hebben van de afwachtende goedkeuring van de WPC. Ook Indiase techbedrijven die hun wifimodules uit China importeren zouden hier tegenaan lopen.

De oorzaak ligt volgens Reuters deels bij de oproep van premier Narendra Modi om India "zelfvoorzienender te maken" en daarmee minder afhankelijk te zijn van China.

Geen van de techbedrijven heeft een reactie gegeven op het bericht van het persbureau. Ook het Indiase telecomagentschap heeft nog niet gereageerd.

De spanningen tussen India en China lopen op sinds het grensconflict van vorig jaar. In januari was er opnieuw een escalatie tussen de twee landen in het Himalayagebergte. Naast schermutselingen bij de grens, uiten de spanningen zich ook op verschillende andere manieren. Zo verbood de Indiase overheid in juni vorig jaar 59 Chinese apps, waaronder TikTok.