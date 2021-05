Mogelijk gaat Apple vanaf 2023 5G-modems in zijn iPhones verwerken, schrijft MacRumors naar aanleiding van een brief van investeerders die de site heeft ingezien. De claim uit de brief is afkomstig van Apple-analist Ming-Chi Kuo.

De 5G-modems zouden door Apple zelf worden ontworpen. Dit betekent dat Apple niet meer afhankelijk zou zijn van Qualcomm, dat het techbedrijf nu nog van 5G-chips voorziet. Ook de Taiwanese chipfabrikant MediaTek zou hiervan last kunnen krijgen, doordat er nog een speler bijkomt op de low-end 5G-chipmarkt.

"Qualcomm zal moeten concurreren op de goedkopere 5G-chipmarkt om het orderverlies van Apple te compenseren. Als de chiptekorten afnemen, zullen MediaTek en Qualcomm een minder goede onderhandelingspositie hebben", schrijft Kuo.

Het kan echter langer duren voordat Apples eigen chips in de iPhones zitten, stelt Kuo. Volgens de analist zou het techbedrijf de modems op z'n vroegst vanaf 2023 in zijn telefoons kunnen verwerken.

In 2019 nam Apple voor 890 miljoen euro Intels modemdivisie over. Hierdoor heeft Apple al langer de mogelijkheid om eigen 5G-modems te produceren. Als gevolg van de overname is Intel gestopt met het maken van eigen netwerktechnologie voor smartphones. Deze ontwikkelt het bedrijf nog wel voor laptops en slimme apparaten.