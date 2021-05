Klanten van VodafoneZiggo mogen binnenkort modems van andere merken dan dat van de provider gebruiken. De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten heeft geoordeeld dat de provider dat moet toestaan.

Een klant diende vorig jaar een klacht in bij de commissie. Hij wilde een modem en router van een ander merk gebruiken, maar dat zag VodafoneZiggo niet zitten. Volgens het bedrijf was een Ziggo-modem essentieel om van het netwerk gebruik te kunnen maken.

Daar ging de commissie echter niet in mee. Die oordeelt nu dat VodafoneZiggo klanten vrije modemkeuze moet geven. Ook moet het bedrijf binnen 21 dagen op zijn website uitleggen hoe het mogelijk is om als klant gebruik te maken van een modem dat niet van Ziggo afkomstig is.

De commissie zegt het besluit te hebben genomen door naar de regels van BEREC te kijken. Dat is een Europees samenwerkingsverband van telecomtoezichthouders, dat eerder heeft gezegd dat een aansluitpunt eindigt waar een internetverbinding het huis binnenkomt. Klanten zijn daar vanaf dat punt eigenaar van en mogen dus zelf kiezen wat voor modem zij gebruiken.

De nieuwe regels moeten uiterlijk deze maand ingaan. NU.nl heeft VodafoneZiggo om een reactie gevraagd, maar de provider kon niet meteen reageren.