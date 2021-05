Een Android-versie van Clubhouse wordt in de komende weken wereldwijd uitgerold. Dat heeft de ontwikkelaar van de app zondag in een blogpost geschreven. Wanneer de app beschikbaar is in Nederland is nog niet bekend.

In de blogpost staat dat er in de VS een bètaversie beschikbaar is op Google Play. De Android-versie is eerst getest onder een kleine groep gebruikers die daarvoor een uitnodiging hebben gekregen.

Het is de bedoeling dat Clubhouse de komende dagen eerst uitgerold wordt in Engelstalige landen. Daarna zal de gespreksapp de komende weken wereldwijd uitgebracht worden. Welke landen daarbij als eerste aan bod komen, is niet duidelijk.

Hoewel het aantal downloads van Clubhouse sterk is afgenomen, blijven gebruikers de app wel regelmatig gebruiken. Veel techbedrijven en platforms hebben de afgelopen maanden hun eigen gespreksfunctionaliteiten opgezet die overeenkomsten hebben met Clubhouse.

Zo heeft Twitter de audiofunctie Spaces in het leven geroepen. Die is momenteel alleen beschikbaar voor Twitteraars met meer dan zeshonderd volgers. Ook Facebook en Reddit hebben gesprekskamers. Facebook heeft deze in de vorm van Rooms en Reddit heeft een functie speciaal voor moderators genaamd Reddit Talk.