De Amerikaanse regering heeft een noodwet opgesteld naar aanleiding van een cyberaanval op Colonial Pipeline, meldt BBC News maandag. Door de aanval op het grootste oliepijpleidingbedrijf van het land liggen verschillende ICT-systemen plat en zijn alle leidingen afgesloten.

In totaal hebben achttien staten een tijdelijke ontheffing gekregen voor het vervoer van benzine, diesel, vliegtuigbrandstof en andere geraffineerde aardolieproducten. De noodwet zorgt ervoor dat de staten de brandstoffen via wegvervoer vanuit Texas kunnen verkrijgen.

Het gaat om Alabama, Arkansas, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas en Virginia.

Het oliepijpleidingsbedrijf kon zondag niet zeggen hoelang de leidingen gesloten blijven. Het kan gevolgen hebben voor de olieprijs, zeggen kenners. Door een tekort aan olie kan de olieprijs stijgen.

Colonial beheert een netwerk van 9.000 kilometer aan oliepijpleidingen dat diesel, kerosine en andere olieproducten vervoert. De olie is afkomstig uit de zuidelijke staten aan de Golf van Mexico en wordt van daaruit vervoerd naar de rest van het land.