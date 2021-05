Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX zal volgend jaar een satelliet naar de maan lanceren die volledig wordt gefinancierd met de cryptomunt Dogecoin. Dat heeft het Canadese bedrijf Geometric Energy Corporation, dat de maanmissie zal leiden, zondag bekendgemaakt.

De satelliet, genaamd DOGE-1, zal in het eerste kwartaal van 2022 aan boord van een SpaceX Falcon 9-raket worden gelanceerd, zei het in Calgary gevestigde bedrijf in een verklaring. De satelliet, met een gewicht van veertig kilo, gaat volgens het bedrijf informatie over de maan vergaren via sensoren en camera's. De onderneming spreekt over de eerste commerciële maanlading die volledig met Dogecoin wordt betaald, zonder aan te geven hoeveel het project precies kost.

"We zijn verheugd om 'DOGE-1 to the Moon' te lanceren!", zei Tom Ochinero van SpaceX. "Deze missie zal de toepassing van cryptomunt buiten de baan om de aarde demonstreren en de basis leggen voor interplanetaire handel."

De aankondiging komt de dag nadat SpaceX-oprichter Elon Musk gastheer was van de live comedyshow 'Saturday Night Live' (SNL). Daarin prees hij Dogecoin, oorspronkelijk gemaakt als een grap maar gelegitimeerd door de tweets van de excentrieke techondernemer. Als grote aanjager van cryptomunten beschreef de baas van Tesla Dogecoin in een SNL-sketch als "een niet te stoppen voertuig dat de wereld gaat overnemen."

Musk deelde de aankondiging van de maanmissie zondag op Twitter en schreef: "To the mooooonnn!!"