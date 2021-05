Brokstukken van de grootste raket van China die onlangs werd gelanceerd, zijn volgens Chinese staatsmedia terechtgekomen in de Indische Oceaan. Dat gebeurde ergens ten zuidwesten van Sri Lanka en India. Het puin van de raket zou om 4.24 uur (Nederlandse tijd) de atmosfeer zijn binnengedrongen.

De Chinezen stellen dat het meeste puin van de draagraket is verbrand bij de terugkeer in de dampkring en dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er enige schade is veroorzaakt. De raket van het type Lange Mars 5B bracht een deel van een Chinees ruimtestation in de ruimte.

De raket vloog ruim een week ongecontroleerd door de ruimte. Het was niet te voorkomen dat een deel ervan zou neerstorten, maar het was onduidelijk waar dat precies zou gebeuren.

Deskundigen hadden gewaarschuwd dat delen van de ruim 20 ton wegende en 30 meter lange raket op bewoond gebied hadden kunnen terechtkomen. Het Europees ruimtevaartagentschap ESA vreesde dat brokstukken van de draagraket in Zuid-Europa zouden neerkomen. Washington benadrukte dat dergelijke raketten volgens de internationale afspraken gecontroleerd in de oceaan moeten terechtkomen.

Het was niet de eerste keer dat een Chinese raket ongecontroleerd neerkwam op aarde. In mei vorig jaar gebeurde dat in de Atlantische Oceaan vlak bij de kust van West-Afrika. Desondanks kwamen in Ivoorkust lange metalen staven terecht. Meerdere gebouwen in dat land raakten beschadigd.

China is druk bezig met ruimtevaartprojecten. Het Chinese ruimtestation waar aan wordt gewerkt, kan op termijn het enige functionerende ruimtestation worden. Het internationale ruimtestation ISS is na meer dan twintig drukke jaren uitgewoond en ziet de laatste jaren tegemoet.