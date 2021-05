Door de recentste Google Stadia-update is het mogelijk een smartphone te gebruiken als controller, schrijft 9to5Google. Dit betekent dat gebruikers geen Stadia-controller meer nodig hebben om te kunnen gamen via de streamingdienst als ze op een tv-scherm spelen. De functie is alleen beschikbaar voor de Android-versie van de Stadia-app.

Voor het besturen van een spel via de smartphone wordt het touchscreen gebruikt, net als bij mobiele spellen. Het is ook mogelijk om via de telefoon een andere draadloze bluetoothcontroller aan te sluiten, zoals een Xbox-, PlayStation- of Switch-controller. Daarnaast kan het volume van de televisie worden aangepast via de smartphone.

De update dient als overbrugging, omdat het nog niet mogelijk is de Stadia-controller te gebruiken in combinatie met de nieuwste Chromecast. Deze kwam vorig jaar uit.

De Stadia-controller werkt via een internetverbinding en niet via een bluetoothverbinding, die de Chromecast 2020-versie gebruikt om apparaten met zich te verbinden. Hierdoor is Stadia nog niet beschikbaar voor de nieuwere versie van het mediastreamapparaat. Wanneer de dienst wel beschikbaar is voor de nieuwste Chromecast is nog niet bekend.

Google kondigde dit jaar aan dat het zich meer gaat richten op het verder ontwikkelen van de technologie voor Stadia. In februari sloot de techgigant zijn gamestudio en stopte met het ontwikkelen van eigen spellen voor zijn streamingdienst.