Colonial Pipeline, de grootste uitbater van oliepijpleidingen in de Verenigde Staten, is vrijdag het slachtoffer geworden van een aanval op zijn IT-systemen. Hierdoor liggen alle werkzaamheden tijdelijk stil. Het bedrijf maakt geen verdere details over de aanval bekend.

Uit voorzorg zijn de systemen die de pijpleidingen openen en sluiten offline gehaald, schrijft Colonial Pipeline in een verklaring. Hierdoor zijn alle leidingen tijdelijk afgesloten. Het bedrijf heeft inmiddels contact opgenomen met de politie en andere federale instanties.

Ook is er een onafhankelijk cybersecuritybedrijf ingehuurd om de aanval te onderzoeken. Wie achter de aanval zit en hoe groot de schade zal zijn voor Colonial, is nog onduidelijk. Het bedrijf zegt dat het zich eerst gaat richten op "het veilig opstarten en herstellen" van zijn diensten.

Het oliepijpleidingsbedrijf kan niet zeggen hoelang de leidingen gesloten blijven. Het stilleggen van de pijplijn kan gevolgen hebben voor de olieprijs, zeggen kenners. Door een tekort kan de olieprijs omhooggaan.

Colonial overziet een 9.000 kilometer lang pijpnetwerk dat diesel, kerosine en andere olieproducten vervoert. De olie is afkomstig uit de zuidelijke staten aan de Golf van Mexico en wordt van daaruit vervoerd naar de rest van de Verenigde Staten.