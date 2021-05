Marshelikopter Ingenuity heeft vrijdag zijn vijfde vlucht succesvol volbracht. Dat is tevens de eerste enkele reis geweest van de helikopter, schrijft NASA. Ingenuity legde een afstand van 129 meter af. De helikopter gaat de Marsrover Perserverance helpen bij het verkennen van de omgeving.

De vijfde vlucht van de Marshelikopter vond vrijdag om 21.26 uur (Nederlandse tijd) plaats. Tijdens de vlucht vloog Ingenuity naar een landingsplaats in het zuiden. De helikopter bereikte een hoogte van 10 meter en heeft 108 seconden gevlogen.

Net als bij de voorgaande vluchten kon de helikopter zonder menselijke hulp vliegen. Het duurde tot ongeveer drie uur na de landing voordat NASA wist of de vlucht was geslaagd.

Vanaf de landingsplaats gaat de helikopter de Marsrover Perserverance helpen met het verkennen van het landschap. De rover wordt gebruikt om stenen te verzamelen en te zoeken naar sporen van leven. De helikopter zal minstens een maand op de landingsplaats verblijven.

Eerder dit jaar werden de Marshelikopter en de rover op Mars gezet. Op 30 april vond de vierde vlucht plaats, hoewel deze eigenlijk een dag eerder was gepland. Door softwareproblemen had Ingenuity echter niet kunnen opstijgen. De helikopter vloog over een afstand van 266 meter en op een hoogte van 5 meter. Die vlucht duurde in totaal ruim twee minuten, iets langer dan de nieuwste vlucht.