De eerste week van de rechtszaak tussen Apple en Epic Games is achter de rug. De twee techbedrijven staan sinds maandag tegenover elkaar in de rechtszaal. Ze zijn echter niet de enige partijen die aan bod komen in de rechtszaak. Via documenten en getuigenissen zijn we meer te weten gekomen over de zaken die Apple en Epic Games doen met andere bedrijven, waaronder Sony en Netflix.

Uit de getuigenis van Epic Games-topman Tim Sweeney bleek maandag dat Epic Games Sony betaalt om crossplay mogelijk te maken op de PlayStation 4. Crossplayondersteuning zorgt er bijvoorbeeld voor dat PS4-spelers Fortnite kunnen spelen met gebruikers van andere platforms, zoals de Xbox, de Nintendo Switch en pc.

In het verleden heeft Sony zich koeltjes uitgelaten over crossplay, omdat het niet winstgevend zou zijn voor het techbedrijf. In een mailwisseling in 2018 heeft Epic Games tevergeefs geprobeerd om Sony over te halen tot het mogelijk maken van crossplay in de PS4-versie van Fortnite, schrijft The Verge.

Sony kwam een jaar later met het idee om geld te vragen voor crossplay, om "de winstafname te compenseren". Microsoft (Xbox) en Nintendo worden door Epic Games niet betaald voor crossplayondersteuning.

Apple wilde dat Netflix abonnementen bleef aanbieden via App Store

Epic Games blijkt niet de enige te zijn die bereid is om een zakenpartner tegemoet te komen. Uit interne e-mails blijkt dat Apple Netflix verschillende aanbiedingen heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het streamingplatform abonnementen bleef aanbieden via de App Store, schreef 9to5Mac woensdag.

Netflix stopte in 2018 met het aanbieden van abonnementen via de App Store, omdat het vond dat het Apple te veel commissie moest betalen. Volgens 9to5Mac kwam dat voornamelijk doordat gebruikers hun Netflix-abonnement op een ander platform opzegden en vervolgens een abonnement namen via de App Store. Op die manier liep Netflix winst mis.

Om de verwijdering van de abonnementen tegen te houden, heeft Apple Netflix verschillende dingen aangeboden, zoals een prominente plek in de App Store. Netflix is hier blijkbaar niet op ingegaan, want het verkoopt nog steeds geen abonnementen via Apples digitale winkel.