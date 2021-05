Solar Team Twente doet in oktober mee met de Solar Challenge Morocco, een alternatief voor de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Dat heeft de Universiteit Twente vrijdag bekendgemaakt. De Solar Challenge Morocco is in het leven geroepen omdat de Australische zonneautorace vanwege het coronavirus is afgelast.

De organisatie van de World Solar Challenge liet in februari weten dat het evenement dit jaar niet doorgaat, tot grote teleurstelling van het Twentse team. "De negentien studenten zetten anderhalf jaar lang hun studie opzij om een zonneauto van wereldklasse te ontwerpen en bouwen. Alle focus ligt daarbij op de race in Australië", schreef de universiteit in het bericht.

Om toch een grote internationale race te kunnen houden, is de Solar Challenge Morocco in het leven geroepen. Hierin racen vijftig teams in vijf etappes door het zuiden van Marokko. De etappes zijn over vijf dagen verdeeld. De race begint en eindigt in de havenstad Agadir. De totale afstand bedraagt in totaal 2.500 kilometer, ongeveer 500 kilometer minder dan de race in de Australische outback. Het team dat de totale afstand het snelste aflegt, wint.

Solar Team Twente doet mee in de RED Horizon, zijn nieuwste model. De zonneauto is echter geschikter voor het Australische landschap dan dat in Marokko, onder andere vanwege de hoogteverschillen in de Sahara.

"De nieuwe route en het onbekende landschap zijn voor het hele team een grote uitdaging", zegt Judith Tel, de strateeg en elektrotechnisch ingenieur van het team. "Het ontwerp van de elektromotor van RED Horizon moet herzien worden. Ook voor de strategie van de race beginnen we bij het begin en weten we nog niet wat ons precies te wachten staat."

Het Twentse team is niet het enige Nederlandse team dat deelneemt aan de race. Ook Top Dutch Solar Racing van de Rijksuniversiteit Groningen is van de partij.