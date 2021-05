De Chinese raket die al ruim een week ongecontroleerd door de ruimte vliegt, stort waarschijnlijk dit weekend neer op aarde. Waar en wanneer dit precies gaat gebeuren, is nog altijd onduidelijk, maar de Verenigde Staten denken mogelijk al ergens op zaterdag. De kans is volgens de VS reëel dat brokstukken op bewoonde gebieden neerkomen, maar China acht de kans extreem klein dat ruimteafval schade op land aanricht.

Over welke raket hebben we het? China lanceerde eind april het eerste onderdeel van zijn nieuwe ruimtestation genaamd Tianhe. Na enkele minuten scheidde de draagraket van het type Lange Mars 5B zich zoals gepland af van de Tianhe-module. China behield echter geen controle over de raket. Ruim een week na de lancering is de 5B met zijn laatste rondjes om de aarde bezig alvorens hij zal crashen.

Potentieel crashgebied is enorm

De kans is zeer groot dat het ongeleide projectiel in zee stort, simpelweg omdat het aardoppervlak voor zo'n 71 procent uit water bestaat. Bovendien zullen de meeste onderdelen van de ruim 20 ton wegende raket verbranden als die weer in de atmosfeer komen, beweert China.

Volgens het Europese ruimtevaartagentschap ESA komen de brokstukken waarschijnlijk neer in een strook van 41 graden noorderbreedte tot 41 graden zuiderbreedte. Dat is een enorm gebied dat begint ter hoogte van Zuid-Europa, de VS, het Midden-Oosten en Japan en eindigt bij Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en het zuiden van Australië.

Doordat de raket met een duizelingwekkende snelheid van 27.600 kilometer per uur door de ruimte schiet en iedere negentig minuten een rondje om de wereld heeft gemaakt, is het momenteel niet te voorspellen waar het projectiel precies gaat neerkomen in het door het ESA berekende gebied. Wel zijn de routes die de raket volgt bekend.

China verloor eerder controle over raket

Het zou niet de eerste keer zijn dat een Chinese raket ongecontroleerd terugvalt op aarde. In mei vorig jaar gebeurde dat in de Atlantische Oceaan vlak bij de kust van West-Afrika. Desondanks vlogen boven Ivoorkust grote lange metalen staven door de lucht en raakten diverse gebouwen in dat land beschadigd.