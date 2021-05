Google heeft een nieuwe app uitgebracht die ervoor moet zorgen dat bedreigde talen niet uitsterven. Met Woolaroo kunnen gebruikers tien zeldzame talen leren door foto's van objecten te maken, meldt het bedrijf in een blog.

Het gaat om talen die al decennialang niet meer veelvuldig worden gesproken en daardoor dreigen te verdwijnen. Google hoopt dit door middel van de app tegen te gaan.

Vooralsnog zijn de volgende tien talen beschikbaar: Louisiana-Creools, Calabrisch Grieks, Maori, Nawat, Tamazight, Siciliaans, Yang Zhuang, Rapa Nui, Jiddisch en Yugambeh.

Woolaroo is in staat om gefotografeerde objecten te herkennen en vervolgens het corresponderende woord in de gekozen taal weer te geven. Ook kunnen gebruikers zelf woorden toevoegen, aanpassen en verwijderen.