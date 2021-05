Elon Musk wil het onbemande prototype van de Marsraket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX snel opnieuw lanceren, meldt hij vrijdag op Twitter. De raket landde donderdag veilig na een testvlucht en ontplofte nadien niet.

Starship SN15 werd gelanceerd vanaf de ruimtebasis van SpaceX in de Texaanse plaats Boca Chica. De raket steeg op tot ongeveer 10 kilometer hoogte, om daarna horizontaal te draaien en in een vrije val te gaan. Na die val werden de motoren ontstoken, draaide het ruimtevaartuig zich weer naar een verticale houding en landde de raket veilig op de grond.

Musk schrijft de raket "snel" nog een testvlucht te willen laten maken. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.

SpaceX is het bedrijf van Musk, die ook de topman van autofabrikant Tesla is. SpaceX brengt momenteel vrachten en astronauten naar het internationale ruimtevaartstation ISS, maar het doel van het bedrijf is om de kolonisatie van de planeet Mars mogelijk te maken.

Starship moet het ruimtevaartuig worden dat 'voet zet' op de rode planeet. Ook moet de raket commerciële vluchten naar de maan mogelijk gaan maken.