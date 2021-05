De Amerikaanse senator Andrew Brenner uit Ohio gebruikte deze week een virtuele achtergrond tijdens een Zoom-vergadering met andere senatoren, om te verhullen dat hij ondertussen aan het autorijden was. Dat schrijft The Columbus Dispatch. De timing was opvallend, omdat in de staat net een wetsvoorstel voor het zwaarder straffen van afgeleide automobilisten was ingediend.

Brenner had een achtergrond ingesteld waardoor het leek alsof hij op kantoor zat. Op zijn borst was echter duidelijk een gordel te zien. Ook verscheen soms een stuk van de weg naast zijn hoofd en draaide hij soms om te kijken of hij van baan kon wisselen.

De vergadering met senatoren uit Ohio was live te volgen. Brenner begon het gesprek in een geparkeerde auto. Nadat hij even offline was, verscheen hij weer, met op de achtergrond een thuiskantoor.

Volgens de senator werd hij tijdens het rijden "niet afgeleid". Brenner zegt dat zijn aandacht op de weg was en dat hij meeluisterde met de discussie. "Ik bel wel vaker tijdens het rijden. Dat zijn vaak telefoongesprekken, maar als het een videovergadering is, is mijn aandacht niet bij de video. Ik zie het als een telefoongesprek."

Het handelen van Brenner viel des te meer op omdat eerder deze week een wetsvoorstel was ingediend om afleiding in de auto zwaarder te straffen. In het voorstel wordt gevraagd om een verbod op sms'en, berichten lezen, foto's maken en livestreamen in de auto. Dat zijn op dit moment nog geen overtredingen in de Amerikaanse staat.