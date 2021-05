Microsoft heeft bevestigd nooit winst te hebben geboekt met de verkoop van zijn Xbox-hardware. Dat zei Xbox-topvrouw Lori Wright toen ze als getuige werd opgeroepen in de lopende rechtszaak tussen Apple en Epic Games, schrijft Protocol.

Wright werd gevraagd naar hoeveel Microsoft verdient aan de verkoop van Xbox-consoles. "Dat doen we niet", antwoordde ze. "We verkopen de consoles met verlies." Op de vervolgvraag of Microsoft ooit iets aan de verkoop van een Xbox heeft verdiend, luidde het antwoord simpelweg: "Nee."

Microsoft bevestigde dit niet eerder hardop, al is het algemeen bekend dat spelcomputers doorgaans met verlies verkocht worden. Het geld wordt juist verdiend met de verkoop van games. In het geval van Xbox komt het geld ook binnen via Game Pass, het abonnementsmodel waarbij mensen een maandbedrag betalen in ruil voor onbeperkt toegang tot een gamebibliotheek.

Analist Daniel Ahmad van Niko Partners schrijft op basis van door Microsoft ingediende documenten dat het iets anders ligt bij Sony en Nintendo. Sony heeft met de PlayStation 4 volgens schattingen voor het eerst een console met winst verkocht, omdat de prijs van de spelcomputer jarenlang hetzelfde bleef. Nintendo heeft met zijn Switch een spelcomputer met relatief goedkope hardware uitgebracht, die expliciet in de markt is gezet om veel winst te maken.

Rechtszaak draait om commissie over appverkopen

Wright werd als getuige gevraagd om te bepalen of de markt voor spelcomputers anders is dan de mobiele markt.

In de rechtszaak voert Epic aan dat Apples commissie van 30 procent op de verkoop van apps te hoog is. Het bedrijf noemt het "concurrentieverstorend" en monopolistisch. Apple zegt dat de tarieven in lijn zijn met die van andere platforms, zoals Steam, Google Play en Xbox- en PlayStation-winkels en dat het nodig is om de privacy en veiligheid van gebruikers te waarborgen.