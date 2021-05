Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit lanceert in juni een raket waarmee onder meer de experimentele BRIK II-nanosatelliet van de Koninklijke Luchtmacht naar de ruimte wordt gebracht. Dat schrijft Virgin Orbit op zijn website.

De BRIK II is een kleine satelliet, iets groter dan een pak melk. Het apparaatje zal door de luchtmacht worden gebruikt voor inlichtingen, onder meer op het gebied van navigatie en communicatie. Naast de BRIK II worden met de raket van Virgin Orbit ook kleine satellieten van de Verenigde Staten en Noorwegen naar de ruimte gebracht.

De satellieten worden met een Boeing 747 naar 10 kilometer hoogte gebracht. Vervolgens wordt de raket LauncherOne gelanceerd, die onder de vleugel van het toestel bevestigd is.

De lancering vindt in juni plaats, maar een specifieke datum is er nog niet. Wel is duidelijk dat de lancering via een livestream te volgen zal zijn.

Het is de eerste missie van Virgin Orbit sinds januari. Toen lanceerde het bedrijf voor het eerst een raket vanaf een vliegend vliegtuig. Met die missie werden negen kleine satellieten in een baan rondom de aarde gebracht voor een educatieproject van NASA.

Virgin Orbit is een zusterbedrijf van Virgin Galactic. Laatstgenoemde focust zich volledig op toeristische ruimtevluchten. Virgin Orbit brengt apparatuur naar de ruimte. Omdat de raket aan een vliegtuig is bevestigd, bespaart het bedrijf op de kosten.