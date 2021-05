Twitter is donderdag begonnen met de mogelijkheid voor gebruikers om volgers te vragen om een donatie. De optie is nog niet voor iedereen beschikbaar, benadrukte het bedrijf donderdag. Slechts een beperkt aantal gebruikers die in het Engels tweeten, kunnen sinds donderdag een fooienpot toevoegen aan hun profiel.

Onder deze Twitter-gebruikers vallen kunstenaars, journalisten, deskundigen en een aantal non-profitinstellingen. "Jullie drijven het gesprek op Twitter en we willen het makkelijker maken voor jullie om elkaar te steunen naast het volgen, retweeten en leuk vinden", schrijft een productmanager van Twitter. "Dit is een eerste stap in ons werk om nieuwe manieren te creëeren waarop mensen steun kunnen geven en ontvangen op Twitter."

Een fooienpoticoontje geeft de keuze tussen de betaaldiensten van Patreon, PayPal of Venmo. Twitter zelf ontvangt geen deel van de gedoneerde fooien, verduidelijkt het sociale netwerk. Binnenkort kunnen meer mensen een fooienpot aan hun profiel toevoegen en wordt de optie ook beschikbaar in meerdere talen.

Het microblogplatform probeert meer gebruikers naar zich toe te lokken en wil dat gebruikers langer op Twitter zitten. Vorige week meldde het bedrijf nog teleurstellende opbrengsten en groei in het aantal gebruikers.