Twitter heeft het account van Donald Trumps nieuwe communicatieplatform geblokkeerd. De voormalige president van de Verenigde Staten is zelf al enige tijd van Twitter verbannen.

Trump bracht dinsdagmiddag een eigen platform uit waarop hij berichten, foto's en video's kan delen. Het platform, From the Desk of Donald J. Trump, lijkt een reactie te zijn op diens verbanning van sociale media als YouTube, Instagram, Twitter en Facebook.

Trump maakte voor het communicatieplatform een nieuw Twitter-account aan, terwijl hij zelf niet meer welkom is op Twitter. Daar ging het bedrijf echter niet in mee: het account werd woensdagavond geblokkeerd, meldt The New York Post. Twitter heeft zich daar nog niet over uitgesproken.

Het bedrijf besloot de oud-president permanent te blokkeren na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari. Verschillende andere platforms volgden dit voorbeeld.

De onafhankelijke toezichtraad van Facebook oordeelde woensdag nog dat Facebook in zijn recht stond toen het Trump van het platform schorste. Toch moet Facebook zich opnieuw over de schorsing buigen, omdat de straf volgens de toezichtraad te willekeurig was.