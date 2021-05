Steeds meer grote bedrijven hebben te maken met datalekken, blijkt vrijdag uit de Cybersecuritymonitor 2020 van het CBS. Dat gebeurt ook steeds vaker door interne fouten. In 2019 had 25 procent van de bedrijven met meer dan 250 werknemers daarmee te maken. In 2016 was dit nog 17 procent.

Volgens het CBS is van dataonthulling sprake als elektronische gegevens, zoals persoonsgegevens van klanten of digitale informatie over bedrijfsprocessen, onbedoeld geopenbaard worden.

De oorzaak kan zowel onopzettelijk zijn als door een aanval van buitenaf komen. Zo kan een medewerker per ongeluk een USB-stick met gevoelige bedrijfsinformatie laten slingeren in de trein, maar kunnen IT-systemen van bedrijven ook worden gehackt door cybercriminelen.

In totaal hadden 8 procent van de grote Nederlandse bedrijven in 2019 te maken met dataonthulling als gevolg van een aanval van buitenaf. In 2016 ging dit nog om 6 procent.

Dataonthulling vindt volgens het CBS vaker plaats bij grote firma's. Bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben relatief het vaakst te maken gehad met incidenten. Ook is bij deze bedrijven het aantal datalekken het sterkst toegenomen.

De meeste datalekken vinden plaats in de gezondheidszorg en in de ICT.