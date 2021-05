Wat is het beste campernavigatiesysteem? En welk systeem heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Campernavigatie is speciaal gemaakt voor het navigeren met een camper of caravan. Het systeem houdt rekening met de afmetingen en het gewicht van je voertuig bij het bepalen van de route. Er zijn ook systemen die zich op vrachtwagens richten, maar deze kun je vaak ook gebruiken voor een camper.

De Consumentenbond testte verschillende campernavigatiesystemen op onder meer het vermijden van (te) lage viaducten, (te) smalle en steile wegen, het invoeren van de voertuigafmetingen en het vinden van een geschikte parkeerplaats voor een camper.

Een navigatiesysteem van Garmin is Beste uit de Test. Een ander apparaat van Garmin is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Garmin Camper 890 MT-S

Dit campersysteem van Garmin heeft een groot beeldscherm van 8 inch (20,3 cm) en een meegeleverde kaart van Europa. De standaardnavigatie werkt prima, zoals meestal bij Garmin. Maar het vermijden van bijvoorbeeld smalle wegen en te lage viaducten voor je camper gaat niet altijd goed. Hierdoor kun je voor verrassingen komen te staan.

Wel geeft de 890 MT-S een melding bij (te) sterke wind en waarschuwt hij voor steile wegen.

Er zit een ingebouwde camperdatabase in die makkelijk te gebruiken is. Dankzij deze database kan de Garmin Camper 890 MT-S je helpen met het zoeken naar een geschikte parkeerplaats en camping voor je camper. Verder is het systeem eenvoudig te updaten via de ingebouwde wifi.

Beste Koop: Garmin Camper 780 & Digital Traffic

Dit model van Garmin doet nauwelijks onder voor de Beste uit de Test, maar is met 300 euro wel een stuk gunstiger geprijsd. Al is het nog steeds flink wat geld voor een navigatiesysteem.

De standaard navigatiekwaliteit is vergelijkbaar met die van de 890 MT-S, net als het gebruiksgemak. De routeberekening van de Camper 780 werkt wel ietsje trager dan bij de Camper 890. Helaas is ook met dit systeem de routebepaling voor je camper niet perfect en worden (te) lage viaducten en (te) smalle wegen lang niet altijd ontweken. Wel gaat het invoeren van de afmetingen van je camper makkelijk en ook de camperdatabase is handig in het gebruik.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.