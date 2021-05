In Sixit probeer je de wereld te redden in maar zes acties per keer, terwijl met SenseMath wiskunde hoorbaar wordt gemaakt. Dit zijn de apps van de week.

Sixit

In puzzelgame Sixit heb je beperkte mogelijkheden die je slim moet benutten. Het idee is dat je per beurt maar zes acties mag doen. Daarna start je helemaal opnieuw.

Je speelt als het diertje Pep in een dorpje vol met andere dieren. Deze bewoners zijn bang voor een levende storm die die alleen gestopt kan worden door een draak. Het probleem is dat deze draak slaapt en jij moet hem zien te wekken. Dat doe je door met alle dorpsbewoners te praten en beetje bij beetje hun probleempjes op te lossen.

Daarvoor heb je verschillende hulpmiddelen tot je beschikking die je langzaam verzamelt, zoals een bijl, vleugels en een apparaatje om met de andere dieren te kunnen praten. Je kunt meerdere hulpmiddelen tegelijk meenemen, maar in totaal dus maar zes acties doen. Elke keer moet je binnen die zes acties proberen iets anders te bereiken in het dorp.

De game zit vol charme en humor. Het is bijvoorbeeld leuk om de verschillende hulpmiddelen uit te proberen bij alle dorpsgenoten, omdat ze allemaal anders reageren. En wie weet los je op deze manier wel wat puzzels op.

Download Sixit voor Android of iOS (gratis)

1 Bekijk de trailer van Sixit

SenseMath

Deze bijzondere app maakt wiskunde hoorbaar voor mensen met een visuele beperking. SenseMath zet daarvoor een ingewikkelde wiskundige functie om naar geluid. Via een speciaal toetsenbord, ontwikkeld voor de app, wordt een wiskundige functie ingevoerd. Deze wordt vervolgens weergegeven in beeld, spraak en braille.

De app is gemaakt door Visio en is op dit moment alleen beschikbaar voor iOS-apparaten in de App Store. Dat komt doordat de app gebruikmaakt van de VoiceOver-functie die op iOS-apparaten wordt aangeboden. VoiceOver is de schermlezer van iOS.

De makers stellen in de zomer de app verder uit te breiden. Onder meer met alle opgaven uit de methoden van Noordhoff, waar een wiskundige grafiek aan ten grondslag ligt.

Download SenseMatch voor iOS (gratis)

Denken in beperkingen

Met de app Denken in beperkingen leer je waar mensen met een beperking tegenaan lopen bij het gebruik van apps en websites. Een nuttige checklist om doorheen te gaan als jij of je bedrijf een nieuwe website, app of ander product maakt.

In de les kijk je per beperking waar mensen tegenaan lopen. Bij 'visuele beperking' is bijvoorbeeld te lezen dat het belangrijk is dat tekst en afbeeldingen aanpasbaar in grootte moeten zijn en dat kleurcontrast tussen tekst en achtergrond belangrijk is. Ook staat er wat je vooral niet moet doen, zoals video's plaatsen met veel visuele info zonder audiodescriptie.

Per beperking wordt ingegaan op de verschillende vormen van de beperking en waar die mensen specifiek problemen mee ondervinden. Ook worden er feitjes en cijfers gegeven. Elk informatieblok wordt afgesloten met een quiz om te zien of je goed hebt opgelet.

Er is ook een blokje met algemene adviezen te lezen, zoals over de taalachterstand bij mensen met een migratieachtergrond. De app is ontwikkeld door digitaaltoegankelijk.nl.

Download Denken in beperkingen voor Android of iOS (gratis)