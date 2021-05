De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is positief over de aanleg van glasvezel in Nederland. Het afgelopen jaar is de uitrol aanzienlijk opgeschaald, in totaal beschikken nu 3,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland over een glasvezelaansluiting.

Van de acht miljoen huishoudens die toegang hebben tot glasvezel, zijn er inmiddels een half miljoen aangesloten op het netwerk voor sneller internet. In het tempo waarop het glasvezelnetwerk in Nederland wordt uitgerold, is heel Nederland ruim voor 2030 aangesloten, schrijft de ACM in een update van zijn marktstudie naar de uitrol van glasvezel in Nederland.

Bestuurslid Manon Leijten van de ACM noemt het een positieve ontwikkeling dat de beschikbaarheid van het netwerk het afgelopen jaar tijdens de coronacrisis is opgeschaald. "Ik vind het belangrijk dat ieder huishouden in Nederland ten minste beschikking heeft over één glasaansluiting, naast de veelal reeds aanwezige koper- en kabelaansluiting. We blijven daarom aandacht houden voor de glasvezelmarkt."

Advies: samenwerken voor snellere uitrol en minder overlast

Toch zijn er nog enkele aandachtspunten, vooral in gevallen waarbij meerdere telecomaanbieders van plan zijn om in dezelfde gebieden een glasvezelnetwerk uit te rollen. "Deze situaties leiden tot vertraging in de uitrol en roepen bij gemeenten en telecomaanbieders vragen op over welke coördinatie mogelijk en gewenst is."

De ACM adviseert gemeenten om providers uit te nodigen om zoveel mogelijk samen te investeren. Op die manier moet de uitrol worden versneld en de overlast voor bewoners worden verminderd. "In dat geval investeren zij in één netwerk met open toegang voor alle internetaanbieders", schrijft de toezichthouder. "Tot op heden is er in Nederland nog geen co-investering in glasvezel van de grond gekomen."

Overigens adviseerde de toezichthouder in 2019 hetzelfde, toen de ACM zijn eerste marktstudie over glasvezel in Nederland afrondde.

T-Mobile zegt het initiatief van de ACM aan te moedigen. Recent kondigde de provider al aan samen te werken met het bedrijf Open Dutch Fiber, dat een open netwerk aanlegt dat ook door andere partijen is te huren.

Ook KPN zegt graag te willen samenwerken met gemeenten en andere partijen. NU.nl heeft VodafoneZiggo om een reactie gevraagd.