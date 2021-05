Europese gebruikers van Microsoft moeten er vanaf volgend jaar voor kunnen kiezen om data alleen nog maar op te slaan in de Europese Unie, meldt de techgigant donderdag in een blog. Nu worden gegevens vaak nog in de Verenigde Staten opgeslagen.

Volgens Microsoft-directeur Brad Smith zet het bedrijf hiermee een nieuwe stap om "te voldoen aan de vereisten van de EU-wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming".

Op dit moment verdwijnen gegevens vaak naar de Verenigde Staten, buiten het zicht van de eigenaar van de data. Daar klinkt al langer kritiek over, onder meer door politici en toezichthouders. Zij zijn er niet gerust op wat er daar met hun gegevens gebeurt. In Europa hebben we de privacywet AVG, maar in de Verenigde Staten gelden andere regels.

Microsoft meldt dat de toezegging geldt voor zowel bedrijven als publieke diensten. Het gaat om alle clouddiensten van het bedrijf: Azure, Microsoft 365 en Dynamics 365. De techgigant is al begonnen met de werkzaamheden en hoopt deze eind volgend jaar te hebben afgerond.

Volgens Microsoft is het mogelijk om de gegevens nu binnen Europa op te slaan, omdat het bedrijf de afgelopen jaren in verschillende Europese landen datacenters heeft geopend. Dat gebeurde onder meer in Nederland in het Noord-Hollandse Middenmeer.