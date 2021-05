Google heeft woensdag een nieuwe functie voor Android-tablets aangekondigd. Het nieuwe scherm 'Entertainment Space' moet de plek worden waar apps voor mediagebruik worden gebundeld, zoals videodiensten, games en boeken.

De Entertainment Space wordt links naast het thuisscherm geplaatst en moet volgens Google tijd besparen als gebruikers iets zoeken om te doen. "Het voorkomt dat je de hele tijd tussen apps wisselt", schrijft Google-topman James Bender. "Nadat je bent ingelogd bij je abonnementsdiensten, laat Entertainment Space persoonlijke aanbevelingen zien op basis van hoe jij media consumeert."

Het scherm bestaat uit drie tabbladen voor video's, games en e-books. Het videotabblad lijkt op een tabletversie van Google TV voor Chromecasts. Hiermee kunnen mensen direct verdergaan met een serie of krijgen ze aanbevelingen van verschillende apps te zien. Ook zijn er snelkoppelingen naar apps van recent gebruikte videodiensten.

Netflix doet niet mee aan nieuwe functie

The Verge schrijft overigens dat Netflix niet meedoet aan Entertainment Space. De app zal wel te zien zijn in het tabblad, maar de tablet zal geen series of films van de dienst uitlichten.

In het gamescherm worden nieuwe games uitgelicht om te proberen op basis van wat de gebruiker eerder heeft gespeeld. Ook kunnen ze vanuit het venster direct verder spelen met eerder geopende spellen.

Het boekenscherm is gekoppeld aan Google Play Books. Mensen kunnen van hieruit direct verder in een boek dat ze aan het lezen waren. Ook audioboeken worden in het venster getoond.

Entertainment Space wordt "later dit jaar" wereldwijd beschikbaar gemaakt op nieuwe en enkele bestaande Android-tablets, schrijft Google. Om welke tablets het precies gaat is onduidelijk, evenals een specifieke datum.