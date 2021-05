Brazilianen kunnen weer betalen via WhatsApp, schrijft Facebook-topman David Marcus op Twitter. De chatdienst bracht zijn betaaldienst WhatsApp Pay vorig jaar als eerste uit in Brazilië, maar de dienst werd enkele dagen later geblokkeerd door de centrale bank in het land. Die blokkade is inmiddels opgeheven.

Nu is Brazilië, na India dat de dienst in november goedkeurde, het tweede land waarin mensen van WhatsApp Pay gebruik kunnen maken. Met de dienst kunnen mensen geld overmaken naar anderen via een chatvenster. De dienst wordt gefaseerd in het land uitgebracht.

De centrale bank van Brazilië zette de dienst vorig jaar stop om "een gezonde concurrentie te waarborgen" op de markt voor mobiele betalingen. Na de beslissing moesten Mastercard en Visa transacties via WhatsApp in Brazilië blokkeren. Deden ze dat niet, konden ze op boetes rekenen.

In maart van dit jaar zei de centrale bank WhatsApp niet permanent te willen blokkeren. De bank wilde er zeker van zijn dat de concurrentie en privacy van gebruikers gewaarborgd zouden blijven. Dat bleek het geval, waarna WhatsApp groen licht kreeg om de dienst alsnog uit te brengen.

De centrale bank van Brazilië heeft in de tussentijd overigens ook een eigen betaaldienst. Met deze gratis dienst, Pix, mogen particulieren en bedrijven elkaar betalen. Via WhatsApp Pay mogen alleen personen geld naar elkaar sturen.