De onafhankelijke toezichtraad van Facebook heeft besloten dat Facebook in zijn recht stond toen het de voormalige Amerikaanse president Donald Trump van het platform schorste. Volgens de raad overtrad Trump begin januari de regels van het netwerk, waardoor de verbanning legitiem is. Toch moet Facebook zich opnieuw over de schorsing buigen, omdat de straf te willekeurig was.

Trumps Facebook-account werd in januari geblokkeerd, vanwege twee berichten die hij na de bestorming op het Amerikaanse Capitool op 6 januari plaatste. Facebook zei dat hij met zijn berichten opriep "tot een gewelddadige opstand tegen een democratisch verkozen regering".

Het Facebook Oversight Board zegt na afronding van zijn onderzoek dat Trump de regels van Facebook hiermee "ernstig geschonden" heeft. Ook had Trump volgens de raad "een situatie gecreëerd waarmee een ernstig risico op geweld mogelijk was".

Vanwege de serieuze aard van de overtredingen en het aanhoudende risico op geweld als gevolg van de berichten, was Facebook volgens de Oversight Board geoorloofd om het account te schorsen. Maar de toezichtraad zegt dat het ongepast van Facebook was om een schorsing voor onbepaalde tijd op te leggen. "Het is niet toelaatbaar dat Facebook een gebruiker voor onbepaalde tijd van het platform weert, zonder criteria over wanneer en of het account wordt hersteld."

Daarom heeft de toezichtraad Facebook verzocht om de straf te herzien, om een gepaste, definitieve straf te bepalen. "Deze straf moet gebaseerd zijn op de ernst van de overtreding en het vooruitzicht van toekomstige schade." Facebook krijgt hiervoor zes maanden de tijd.

Facebook-topman Nick Clegg laat in een reactie weten de bevindingen van de raad in overweging te nemen "om te bepalen welke actie duidelijk en proportioneel is". "Tot die tijd blijft het account van meneer Trump geschorst."

Beslissing van de raad werd al eens uitgesteld

Het Facebook Oversight Board werd eind vorig jaar opgericht om te beoordelen of berichten en accounts op Facebook terecht verwijderd zijn. Deze raad heeft het laatste woord, ook Facebook-oprichter Mark Zuckerberg kan zich er niet mee bemoeien.

Op 21 januari bleek dat de toezichtraad zich over de schorsing van Trump zou gaan buigen. Normaal duurt het negentig dagen om tot een oordeel te komen, maar dit keer werd de zaak uitgesteld om de ruim negenduizend ingestuurde berichten te verwerken. Iedereen die wilde, kon zijn mening insturen.

Trump werd in januari op meerdere platforms verbannen. Op Twitter is zijn account permanent gesloten. Daarnaast besloot YouTube dat Trump voorlopig geen video's meer kon plaatsen.