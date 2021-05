Een foto zegt meer dan duizend woorden, laat staan een korte reactievideo. Soms zit je om woorden verlegen en zoek je een goede bewegende afbeelding om als antwoord te sturen. Online zijn ontelbaar veel zogenoemde gifjes te vinden, maar wat als het perfecte plaatje er niet tussen zit?

Een gifje is een korte video die eindeloos achter elkaar afgespeeld wordt. Vaak komt het uit een film of serie, maar elke video kan een gifje zijn. Ze hebben een beperkt aantal kleuren en bevatten geen geluid, waardoor het kleine bestanden zijn.

Via WhatsApp zoek je gemakkelijk in een eindeloos aanbod. Op Android zit de knop 'GIF' bij de emoji, op iOS vind je ze onder de optie 'Foto- en videobibliotheek'. Door op het vergrootglas te tikken, kun je op trefwoord zoeken naar een geschikte reactie.

Zelf je gifje maken

Je kan ook van je eigen video's een gifje maken. Neem in WhatsApp een video voor je gesprekspartner op, zoals je dat normaal zou doen. Voor een gifje mag de video niet langer dan 6 seconden zijn. Voordat je de video verstuurt, druk je rechtsboven op de schuifbalk met 'GIF' om er automatisch een gifje van te maken.

Wil je iets maken voor buiten WhatsApp, of wil je gewoon wat creatiever aan de slag, dan zijn er talloze apps om zelf gifs mee te maken. De bekendste is die van Giphy (Android of iOS), een van de grootste gif-bibliotheken op het internet. Met de app kun je ook je eigen kunstwerken maken, vol met filters, stickers en teksten. Wie daarnaast in de App Store of Play Store op 'Gif maker' zoekt, krijgt tientallen andere opties om uit te kiezen.

YouTube als inspiratiebron gebruiken

Heb je niet zo veel inspiratie, dan kan je ook bestaande video's omtoveren tot gifjes. Op de website van Giphy hoef je alleen maar de link naar een video in te voeren om er een gifje van te maken, bijvoorbeeld een YouTube-video. Je kiest zelf waar in de video het gifje moet beginnen en hoe lang hij doorloopt. Ook kan je allerlei filters en stickers toepassen of teksten toevoegen om je gifje te perfectioneren.

Heb je al die toeters en bellen niet nodig, dan is de gif-maker van Imgur een goede optie. Ook hier hoef je alleen een link in te voeren en binnen een handomdraai is je gifje klaar.

De website Gifs.com maakt het nóg eenvoudiger, want hiervoor hoef je de YouTube-link niet eens te kopiëren. Je typt alleen het woord 'gif' voor de URL van de video (dus: gifyoutube.com/…) en je wordt doorgestuurd naar hun gif-maker, met gelijk de juiste video.

In de rubriek Lifehack helpt NU.nl iedere week om je digitale leven iets makkelijker te maken.