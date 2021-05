Meer dan een half miljoen mensen hebben een pre-order geplaatst voor Starlink, het internet dat via satellieten van ruimtebedrijf SpaceX wordt aangeboden, meldt CNBC dinsdag. Eigenaar Elon Musk verwacht geen problemen als gevolg van de vraag, schrijft hij op Twitter.

Volgens Musk wordt de uitdaging pas groter als miljoenen mensen zich aanmelden. "De enige beperking die we hebben, is de grote bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden", schrijft hij op Twitter.

SpaceX ontwikkelt met Starlink een breedbandinternetsysteem van twaalfduizend satellieten om betalende klanten over de hele wereld van snel internet te voorzien. Dit moet met name uitkomst bieden in gebieden waar op dit moment nauwelijks internetverbindingen zijn. Dinsdag werden nog eens zestig satellieten gelanceerd.

Starlink kost de eerste gebruikers 99 dollar (82 euro) per maand. Daarnaast moeten mensen vooraf eenmalig 499 dollar (415 euro) betalen om de Starlink Kit te kopen. Daarin zitten onder meer een wifirouter en een antenne voor verbinding met de satellieten.

Gebruikers hoeven overigens nog geen topprestaties te verwachten. SpaceX meldde eerder dat de datasnelheden variëren van 50 Mbit per seconde tot 150 Mbit per seconde. Er kan een vertraging van 20 milliseconden tot 40 milliseconden optreden of het internet kan zelfs helemaal wegvallen.

Wanneer de mensen die zich hebben aangemeld precies gebruik kunnen maken van het internet, is nog onduidelijk.