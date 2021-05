De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft dinsdagmiddag (lokale tijd) zijn eigen platform gelanceerd waarop hij berichten, foto's en video's kan delen. Het platform 'From the Desk of Donald J. Trump' lijkt een reactie te zijn op diens blokkades van sociale media als YouTube, Instagram, Twitter en Facebook, schrijft Fox News.

Het platform lijkt geen eigen alternatief sociaal netwerk te worden, want vooralsnog is Trump de enige gebruiker. Bezoekers kunnen wel de berichten delen op Facebook en Twitter, de platforms waarvan de oud-president al sinds januari is verbannen vanwege de bestorming van het Capitool.

Reageren op de berichten van Trump is niet mogelijk. Een bron vertelt aan het rechtse Fox News dat de site bedoeld is als "eenrichtingsverkeer" waardoor de oud-president kan communiceren met zijn volgers.

Eerder was al bekend geworden dat Trump van plan is om zijn eigen sociale netwerk op te richten. Volgens een woordvoerder van de oud-president is dat een ander project dan de pagina die dinsdag is gelanceerd.

Facebook beslist deze week over permanente ban

De lancering van Trumps platform komt een dag voordat Facebook een definitieve beslissing zal maken over de blokkade van Trump. De techgigant had daartoe besloten vanwege berichten die hij had geplaatst rondom de bestorming van het Capitool op 6 januari.

Via sociale media als Twitter en Facebook wist Trump veel aandacht te krijgen tijdens de presidentscampagne in 2016. Hij vergaarde in de daaropvolgende jaren miljoenen volgers, die hij in één keer verloor toen hij permanent werd geblokkeerd.

Twitter heeft al gezegd dat Trump voor altijd verbannen blijft, ook wanneer hij besluit in 2024 opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap. Andere netwerken zijn nog niet zo stellig geweest.