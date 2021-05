Een grote cyberaanval op de Belgische provider Belnet zorgt er dinsdag voor dat verschillende Belgische overheidswebsites niet of lastig bereikbaar zijn, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Op de site van Belnet valt te lezen dat het effect van de aanval inmiddels lijkt af te nemen.

Door de aanval zijn computernetwerken van onder meer Belgische overheidsdiensten, universiteiten en ziekenhuizen niet of slecht toegankelijk. De aanval ontstond dinsdagochtend. Rond 18.35 uur schrijft Belnet op zijn statuspagina "met succes verschillende beperkende maatregelen te hebben genomen". Het effect van de aanval lijkt daardoor af te nemen.

Belnet had last van een ddos-aanval. Hierbij worden websites bestookt met enorm veel verkeer, waardoor ze overbelast raken. Mensen kunnen getroffen websites vervolgens niet of nauwelijks openen. Hierdoor werden dinsdag verschillende vergaderingen in het Belgische parlement afgelast. Ook ondervonden thuiswerkende ambtenaren en studenten die online les volgden problemen.

Belnet zegt tegen de VRT dat het gaat om een zeer grootschalige aanval. "We hebben beschermingsmaatregelen, maar deze aanval is van een grootteorde die we nooit gezien hebben", zegt Belnet-directeur Dirk Haex. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk.

De ergste problemen lijken op het moment achter de rug, maar Belnet zegt het netwerk te blijven monitoren om nieuwe aanvalspogingen tegen te gaan.