Twitter heeft het bedrijf Scroll overgenomen. Scroll-abonnees betalen maandelijks een bedrag om onder meer reclames bij artikelen op aangesloten websites af te kopen. Twitter werkt aan een eigen abonnement en Scroll moet daar onderdeel van worden, meldt het bedrijf dinsdag op zijn website.

Met Scroll worden onder meer reclames en pop-ups van aangesloten websites verwijderd. Op die manier kunnen gebruikers zonder afleiding artikelen lezen.

Uiteindelijk wordt Scroll geïntegreerd in de betaalde dienst waar Twitter op dit moment aan werkt. "Als Twitter-abonnee krijg je toegang tot functies waarmee je gemakkelijk artikelen van je favoriete nieuwszender kunt lezen, waarbij een deel van je abonnement naar de uitgevers en auteurs van die artikelen gaat", schrijft Twitter-topman Mike Park.

Hoe het abonnement van Twitter eruit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk. Het bedrijf onderzoekt verschillende mogelijkheden.

Het bedrag dat Twitter voor de overname van Scroll heeft betaald, is niet bekendgemaakt. Alle dertien medewerkers van het bedrijf gaan over naar Twitter.

Voorlopig kunnen mensen zich niet meer inschrijven bij Scroll. "We nemen de dienst nu in onze plannen op", schrijft Park. "We zullen de huidige abonnees en aangesloten uitgevers blijven ondersteunen."