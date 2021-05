KPN had dinsdag last van een storing in zijn maildienst. Ongeveer de helft van de klanten ervaarden daardoor problemen met het verzenden en ontvangen van e-mails. Inmiddels is de storing opgelost.

De provider maakt daarmee geen melding meer van de storing op zijn website. Wat de storing heeft veroorzaakt, is niet bekend.

KPN schreef eerder dat er vanwege de storing geen e-mails verloren zouden gaan. De berichten die niet afgeleverd konden worden, kwamen in een wachtrij te staan. Later konden die alsnog worden verstuurd.