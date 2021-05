KPN heeft maandag last van een storing in zijn maildienst. Ongeveer de helft van de klanten ervaart daardoor problemen met het verzenden en ontvangen van e-mails.

De provider heeft de storing op zijn website erkend. "De storing is bij ons bekend en we doen er alles aan deze zo spoedig mogelijk op te lossen", meldt KPN. Wat de storing heeft veroorzaakt, is niet bekend. Op het moment geeft het bedrijf 15.00 uur aan als eindtijd voor de storing.

Volgens KPN gaan er geen e-mails verloren. De berichten die niet afgeleverd kunnen worden, komen in een wachtrij te staan. Later kunnen die alsnog worden verstuurd.

KPN drukt klanten op het hart om zolang de storing duurt geen wachtwoorden te veranderen.