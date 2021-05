Het aantal downloads van Clubhouse loopt flink terug. In april werd de audiochatapp zo’n 922.000 keer geïnstalleerd, meldt Business Insider op basis van cijfers van marktanalysebedrijf Sensor Tower.

Dat is een flinke daling ten opzichte van de twee maanden daarvoor. In maart werd de app nog 2,7 miljoen keer gedownload en in februari zelfs 9,6 miljoen keer.

Hoewel het aantal downloads afneemt, komen bestaande gebruikers volgens Sensor Tower wel vaak terug naar de app. Clubhouse deelt zelf geen informatie over het aantal downloads en heeft nog niet gereageerd op de cijfers van het marktanalysebedrijf.

Clubhouse, dat op dit moment alleen nog beschikbaar is voor iOS, werkt momenteel aan een Android-versie. Daarvoor loopt sinds maandag een beperkte bètatest. Het is nog onbekend wanneer deze versie precies uitkomt, maar het bedrijf meldde in maart dat het "over een paar maanden" zal zijn.