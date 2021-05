Een deel van een Chinese raket zou momenteel ongecontroleerd door de ruimte vliegen. Volgens ruimtevaartexperts is de kans groot dat het binnenkort ergens op aarde zal neerstorten, meldt The Guardian dinsdag.

China lanceerde eind april het eerste onderdeel van zijn nieuwe ruimtestation. De raket met de zogenaamde Tianhe-module steeg op vanuit de Zuid-Chinese eilandprovincie Hainan. De module is het eerste onderdeel van het nieuw op te zetten ruimtestation.

Het lijkt erop dat de kern van de raket inmiddels ongecontroleerd door de ruimte vliegt. Zo zou ze de afgelopen dagen zo'n 80 kilometer hoogte zijn verloren. Inmiddels cirkelt de raket met een snelheid van 27.600 kilometer per uur iedere negentig minuten rond de aarde, op ongeveer 300 kilometer hoogte.

Doordat ze zo snel vliegt, is het niet te voorspellen waar de raket zal neerstorten. Volgens experts is de kans echter groot dat dit in zee zal zijn, omdat het aardoppervlak voor zo'n 71 procent uit oceaanwater bestaat. Ze verwachten dat de raket rond 10 mei zal crashen.

Eerder is het ook al eens fout gegaan. "De vorige keer dat een soortgelijke raket in China werd gelanceerd, eindigde dat met grote lange metalen staven die door de lucht vlogen en werden verschillende gebouwen in Ivoorkust beschadigd", zegt ruimtevaartdeskundige Jonathan McDowell tegen The Guardian.

Hoewel de meeste stukken toen verbrand waren door de atmosfeer, raakten volgens hem ook enorme stukken metaal de grond. "We hebben veel geluk gehad dat toen niemand gewond is geraakt", aldus McDowell.