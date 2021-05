Epic Games-directeur Tim Sweeney heeft maandag bij de rechter toegegeven dat zijn app Fortnite bewust de regels van de App Store heeft overtreden door een eigen betaalsysteem te ontwikkelen. Dit deed hij naar eigen zeggen om de wereld te laten zien dat Apple "volledige controle" uitoefent over het iOs-besturingssysteem en die macht misbruikt om bepaalde apps te weigeren.

Sweeney deed zijn uitspraak op de eerste dag van de rechtszaak tussen Epic Games en de techgigant, die maandag van start ging in Californië. Duizenden appmakers wereldwijd volgen de zaak op de voet, omdat die grote gevolgen kan hebben voor de monopoliepositie van Apple en andere techgiganten.

De rechtszaak duurt ruim drie weken en draait volgens Epic Games om de machtspositie die Apple heeft over de software in de App Store. Makers zijn verplicht om 30 procent van hun omzet af te staan aan Apple en kunnen op geen andere manier hun app kwijt op het platform. Wereldwijd zijn er ruim een miljard iPhones in omloop, wat het een belangrijke afzetmarkt maakt voor appbedrijven.

Epic Games vond die commissie te hoog en besloot een eigen betaalsysteem te bouwen in Fortnite. Dat is tegen de regels van de App Store, waardoor Fortnite diezelfde dag nog werd verwijderd door Apple. Fortnite is nog steeds niet terug in de winkel van Apple.

'Apple wil geld afhandig maken van ontwikkelaars'

Epic Games is van mening dat Apple zijn macht misbruikt om hoge commissies af te dwingen, wat slecht is voor de concurrentie tussen softwarebouwers. Met de rechtszaak wil ze afdwingen dat ook andere digitale winkels voor apps worden toegelaten op iOs-hardware en dat appbouwers ook hun eigen betaalsysteem mogen gebruiken. Het bedrijf eist geen financiële compensatie voor de gemiste inkomsten.

De advocaat van Epic Games opende maandag het vuur op de techgigant door te stellen dat Apple als enige doel heeft om geld afhandig te maken bij ontwikkelaars, die anders geen toegang zouden hebben tot een miljard gebruikers.

Apple zegt dat zijn exclusieve betaalsysteem in iOs-software juist is bedoeld om de App Store veilig te houden voor gebruikers. Volgens het bedrijf zouden gebruikers anders hun gevoelige betaalgegevens moeten afgeven aan onbekende ontwikkelaars. Apple benadrukt dat ze een grote markt heeft gecreëerd waarvan - ondanks de verplichte commissie - iedereen profiteert. Epic heeft, door het maken van een eigen betaalsysteem, bewust het contract gebroken om "gratis mee te liften" op het platform, aldus Apple.

De rechtszaak gaat naar verwachting drie weken duren, maar een uitslag kan langer op zich laten wachten. De top van zowel Epic Games als Apple zal de komende weken in de rechtbank verschijnen om te getuigen, onder wie Apple-baas Tim Cook.