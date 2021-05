Gameontwikkelaar Nintendo zou van plan zijn om dit fiscale jaar de productie van de Nintendo Switch opnieuw flink op te schalen, schrijft Nikkei Asia. Volgens de Japanse krant zou het om 30 miljoen spelcomputers gaan. Nintendo heeft dit zelf nog niet bevestigd of ontkend.

Nikkei Asia schrijft dat Nintendo verschillende onderdelenfabrikanten heeft benaderd voor het opschalen van zijn productie. Dit zou aan de krant bevestigd zijn door ingewijden die nauw betrokken zijn bij het productieproces.

De reden achter de opschaling zou de komst van een nieuwe versie van de Switch zijn, die betere graphics ondersteund en een groter scherm zou hebben. Ook dit is nog niet bevestigd door Nintendo.

Het zou niet de eerste keer zijn dat het Japanse gamebedrijf de productie van de Switch opschaalt. Vorig jaar augustus ging de productie van 25 miljoen naar 30 miljoen stuks voor dat fiscale jaar, schrijft Bloomberg.

Nikkei Asia noemt het "bijzonder" dat Nintendo de productie van de Switch wil opschalen, omdat de spelcomputer zijn vijfde levensjaar ingaat. Meestal betekent dit dat de vraag naar een console afneemt en dat de productie wordt afgeschaald.

Toch gaan de verkoopcijfers van de Switch niet achteruit. Uit kwartaalcijfers van eind december 2020 blijkt dat de Nintendo Switch in totaal 80 miljoen keer is verkocht. De spelcomputer werd 11,6 miljoen keer verscheept. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder komt dat neer op een stijging van 7 procent.

Net als veel andere techbedrijven heeft ook Nintendo last van het wereldwijde chiptekort. Hierdoor is het moeilijk om aan de vraag voor hun console te voldoen. Door de coronacrisis en de lockdowns die daarop volgden, is de vraag naar Switches sterk toegenomen, vooral in Nintendo's thuisland Japan.